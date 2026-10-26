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26 октября, 12:23

Политика

Силы ПВО России за сутки сбили 2 авиабомбы и 2 ракеты Storm Shadow

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за сутки уничтожили две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow британского производства и 581 беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Всего с начала СВО российские военные уничтожили 271 778 дронов, 674 самолета и 284 вертолета. Кроме того, поражены 672 зенитных ракетных комплекса, 31 406 танков и других боевых бронированных машин, а также 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня.

В общий список потерь противника ведомство еще включило 36 815 орудий полевой артиллерии и минометов и 75 658 единиц специальной военной автомобильной техники.

В ночь на 26 октября средства ПВО нейтрализовали 290 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Вражеские аппараты перехватили над Брянской, Калужской, Рязанской, Псковской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

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