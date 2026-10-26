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26 октября, 10:34

Происшествия

Симоньян предложила помощь пострадавшим при атаке БПЛА в Воронежской области

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим в результате атаки ВСУ в Воронежской области. Об этом она написала в своем канале в МАХ.

"Воронежцы, кому нужна помощь, пишите сюда. Пафосных слов говорить не буду, ибо какой смысл", – обратилась Симоньян к жителям региона.

Прокуратура Воронежской области, в свою очередь, открыла горячую линию для пострадавших. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав жителей и оказание им всесторонней помощи, наладило взаимодействие со всеми ведомствами.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия, на которую можно обратиться по номеру 8 (473) 260-89-89.

Воронеж подвергся атаке ВСУ в ночь на 26 октября. Над городом и в соседних районах нейтрализовали 113 БПЛА. Удары привели к возгораниям на нескольких промышленных предприятиях, в офисном здании в центре города, в многоквартирном доме, в двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.

В результате атаки погибли 2 человека, 17 пострадали. Большая часть пострадавших, включая двоих тяжелораненых, находилась в поезде, который шел в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки дрона.

После произошедшего было приостановлено движение поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж. Контактная сеть на участке без напряжения. Для возобновления движения на участке трудятся восстановительные бригады.

При этом Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон остается в пределах естественных природных значений.

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