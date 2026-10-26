Движение поездов приостановили на участке в Воронежской области после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение поездов приостановили на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж в Воронежской области после атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба РЖД в МАХ.

На участке отсутствует напряжение в контактной сети. На станции Сомово поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва. По предварительной информации, пострадали пять пассажиров, им оказывают необходимую помощь.

Для возобновления движения на участке работают восстановительные бригады. Ожидаются задержки пассажирских поездов южного направления и пригородных составов.

Уточнить информацию о фактическом движении поездов можно в приложении "РЖД Пассажирам", на сайте компании или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775-00-00. Звонок бесплатный из любой точки России.

Массированный налет украинских дронов произошел в ночь на 26 октября в Воронежской области. Над городом и его окрестностями было уничтожено 113 беспилотников, более 70 из которых – непосредственно над Воронежем. Губернатор Александр Гусев сообщил о двух погибших мужчинах и 17 пострадавших, включая ребенка.

Значительное число пострадавших, среди которых двое получили тяжелые травмы, находились в поезде, проезжавшем через пригород на левом берегу, когда на него обрушились обломки беспилотника. Пожары возникли на ряде промышленных объектов, в деловом квартале, жилом многоэтажном здании, двух дачных массивах, на территории школьного стадиона и в гаражном кооперативе.