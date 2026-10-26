ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю в ночь на 26 октября, есть пострадавшие. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в MAX.

"В результате атаки на частные домовладения пострадали дети 2015 и 2016 годов рождения и мужчина 1961 года рождения, им оказывается медицинская помощь", – написал глава региона.

Кроме того, был поврежден ряд гражданских объектов: в центральной части города повреждения получили частные домовладения, многоквартирный дом, а также административные здания.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Проводится обследование конструкций зданий и оценка ущерба, жителям оказывают необходимую помощь.

Ранее украинские беспилотники атаковали Белгород. В результате ЧП погибли 2 человека, пострадали 14 человек.

Помимо жилых домов, пострадали административные здания, коммерческие объекты и социальные учреждения. Повреждения также получили 35 автомобилей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.