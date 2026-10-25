Белгород подвергся массированной атаке беспилотников

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Белгород подвергся массированной ночной атаке беспилотников. По предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Все экстренные службы выехали на места. Будем оперативно информировать. Информация о последствиях уточняется", – говорится в сообщении оперштаба.

Местных жителей призвали не покидать дома и соблюдать меры предосторожности.

Ранее украинский дрон атаковал микроавтобус сельхозпредприятия в селе Борщово Погарского района Брянской области. В результате погибли два человека.

Кроме того, ранения получили мужчина и женщина. Им уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Власти региона пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.