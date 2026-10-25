Два человека погибли при ударе БПЛА по микроавтобусу в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинский дрон атаковал микроавтобус сельхозпредприятия в селе Борщово Погарского района Брянской области. В результате погибли два человека, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

"Огромное горе – погибли двое мужчин. Искренние соболезнования родным и близким. Окажем семьям всю необходимую поддержку", – заявил Ковальчук.

Помимо этого, ранения получили мужчина и женщина. Сейчас с ними работают медики. Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Вооруженные силы Украины также атаковали Белгородскую область. В селе Замостье Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона погиб мужчина. Местные власти выразили соболезнования его семье, родным и близким.

Кроме того, в селе Ближняя Игуменка ранение получила женщина. Бригада скорой помощи доставила ее с непроникающей раной лобной области в городскую больницу № 2 Белгорода.