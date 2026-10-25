До двух выросло число погибших при атаке БПЛА на Белгород

Фото: MAX/"МЭР | ДЕМИДОВ"

Число погибших в результате ночной массированной атаки украинских беспилотников на Белгород увеличилось до двух. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX.

Всего при атаке пострадали 14 человек. Семь из них находятся на стационарном лечении, еще шесть получают помощь амбулаторно.

Также сообщалось, что после ночного налета БПЛА торговый центр "Мега Гринн" приостановил работу 25 октября. О восстановлении графика будет сообщено позднее.

Прокуратура Белгородской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших. Ведомство организовало взаимодействие с другими службами для оказания медицинской и иной помощи жителям. Для приема обращений и предоставления правовой помощи продолжает работать горячая линия прокуратуры: +7 (910) 320-33-48.

Массированная атака беспилотников ВСУ на Белгород произошла в ночь на 25 октября. После налета экстренные службы обследовали поврежденные здания и оказывали помощь пострадавшим.

Помимо жилых домов, пострадали административные здания, коммерческие объекты и социальные учреждения. Повреждения также получили 35 автомобилей.

Жители поврежденных домов могли временно переехать в пункты размещения. Этой возможностью воспользовались 53 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, расследование контролирует центральный аппарат ведомства.