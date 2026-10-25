Более 50 жителей Белгорода разместились в ПВР после ночной атаки ВСУ

Фото: МАХ/"МЭР | ДЕМИДОВ"

Свыше 50 человек приняли решение прибыть в пункты временного размещения (ПВР) после ночных ударов беспилотников ВСУ по Белгороду. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По словам градоначальника, на данный момент в пунктах разместились 53 человека. Для перевозки горожан организованы автобусы, людей обеспечивают всем необходимым.

"Работаем на местах происшествий с горожанами, чье имущество пострадало от ударов беспилотников ВСУ этой ночью. Всем, кому это необходимо, предлагаем размещение в ПВР", – написал Демидов.

Он добавил, что с утра управы выйдут на места, чтобы в светлое время суток оценить и зафиксировать в стартовых актах все повреждения. Коммунальные службы уже занимаются закрытием теплового контура, после чего приступят к уборке мусора и осколков.

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников в ночь на 25 октября. В результате ударов погиб один мирный житель, еще десять граждан получили различные травмы – среди них сотрудник скорой помощи.

Зафиксированы значительные разрушения в жилых кварталах в центре города. Были повреждены многоквартирные дома, автомобили, социальные и коммерческие объекты. На местах ЧП работают все оперативные службы.