СК возбудил дело о теракте после ночной атаки на Белгород

Фото: MAX/"МЭР | ДЕМИДОВ"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников на гражданские объекты и жилые дома в Белгороде в ночь на 25 октября. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В результате атаки зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры", – заявила представитель СК.

По предварительным данным, в результате ударов погиб один человек, есть пострадавшие. Не менее 50 человек были эвакуированы и размещены в ПВР.

Следователи и криминалисты работают на местах происшествий. Они документируют повреждения, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также выясняют тип и модель беспилотников, использованных при атаке.

Ранее после атаки беспилотников на Омск пострадали три человека. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что всем раненым оказывают необходимую помощь и угрозы их жизни нет. Также под атаку БПЛА попал логистический центр Ozon в городе.