Нововоронежская АЭС работает штатно после атаки ВСУ на Воронежскую область

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область, сообщила пресс-служба станции.

Там отметили, что радиационный фон остается в пределах естественных природных значений. В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 4, 5 и 7. Энергоблок № 6 остается на планово-предупредительном ремонте.

Воронеж подвергся атаке ВСУ в ночь на 26 октября. Над городом и в соседних районах нейтрализовали 113 БПЛА. В результате ударов в нескольких промышленных предприятиях, в офисном здании в центре города, в многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе начались возгорания.

Из-за атаки погибли 2 человека и еще 17 пострадали. Значительная часть пострадавших, в том числе двое тяжелораненых, находились в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки дрона.

После произошедшего было приостановлено движение поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж. На участке отсутствует напряжение в контактной сети. Для возобновления движения на участке работают восстановительные бригады.

