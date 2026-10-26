Средства ПВО за ночь сбили 290 БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью ликвидировали 290 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 25 октября до 09:00 26 октября. Уточняется, что перехваченные дроны были самолетного типа.

Беспилотники уничтожены в том числе над территориями Брянской, Калужской, Рязанской, Псковской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей, а также над Московским регионом.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар дронами по Мелитополю. В результате пострадали трое человек, включая двоих детей. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

