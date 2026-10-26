"Мосбилет" составил маршрут по мистическим местам Хамовников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В разделе "Культурные маршруты" сервиса "Мосбилет" появился новый вариант отдыха в столице – прогулка по мистическим местам Хамовников. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Протяженность маршрута составляет шесть километров, на прохождение потребуется около трех часов. Прогулка знакомит с городскими легендами района и адресами, связанными с царями, писателями и другими известными личностями.

Начинается прогулка с Музея М. А. Булгакова на Большой Пироговской улице. Там находилось первое собственное жилье писателя в Москве. Там же Булгаков приступил к "Мастеру и Маргарите", принимал Анну Ахматову, Евгения Замятина и других литераторов. С квартирой связана необычная история: когда Булгаков диктовал эпизод с пожаром в квартире Берлиоза, огонь вспыхнул в его собственной квартире.

Постоянная экспозиция музея занимает коридор, кабинет и комнату. В коридоре звучат фрагменты воспоминаний о Булгакове и его жизни на Большой Пироговской. В кабинете установлены пять специально сконструированных столов.

С их помощью посетители в интерактивной форме знакомятся с разными сторонами биографии и творчества писателя: его окружением в период жизни в этом доме, историей создания "Мастера и Маргариты", музыкальными отсылками в произведениях.

Осмотр займет не меньше 40 минут. Музей принимает посетителей со вторника по воскресенье, вход по билетам.

Вторая точка – парк "Усадьба Трубецких". В 1683 году эти земли князю Василию Голицыну передали юные цари Иван и Петр Романовы. Князь возвел усадьбу и заложил сады. Вскоре после того, как Петр I начал править единолично, князь оказался в ссылке. По легенде, покидая владения, он предсказал, что никакому знатному роду не удастся надолго найти здесь счастье.

От усадьбы остались только пруды и земля, на которой расположен парк. Парк доступен круглосуточно, посещение бесплатное. Здесь можно пройти по аллеям кленов и лип и сделать фотографии, лучшие снимки выходят на закате.

Третья остановка – Новодевичий монастырь – жемчужина московского барокко и одна из самых мистических крепостей России. С ансамблем связано множество легенд.

Одна из них посвящена царевне Софье, старшей сестре Петра I, оказавшейся в заточении. По преданию, в неволе она испытала безответную любовь и в отчаянии выбросилась из окна. С тех пор ее дух стали считать покровителем всех влюбленных.

На территории можно увидеть Смоленский собор, где сохранились фрески XVI века, и колокольню, а затем пройти в соседний парк "Новодевичьи пруды". Вход свободный.

Последняя точка находится рядом с монастырем – Новодевичье кладбище. На нем покоятся писатели Антон Чехов, Николай Гоголь и Булгаков, композитор Дмитрий Шостакович, артист Юрий Никулин, государственные деятели Никита Хрущев и Борис Ельцин.

Некрополь известен надгробиями: часть памятников выполнена ведущими мастерами XX века и считается самостоятельными произведениями искусства. Кладбище состоит из старой части у стен монастыря, новой и новейшей. Осмотр займет не меньше часа, посещение бесплатное.

Ранее "Мосбилет" собрал подборку маршрутов для прогулок по паркам. Например, для недолгих прогулок на 20–40 минут подойдут парк "Красногвардейские пруды" и сад "Эрмитаж". За час можно обойти парк "Северное Тушино", усадьбу Кусково и парк у прудов "Радуга".