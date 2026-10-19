На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 25-летию карты москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

На портале "Узнай Москву" появился прогулочный маршрут, подготовленный совместно с картой москвича и приуроченный к ее 25-летию. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Прогулка по Сокольникам знакомит с историей московских меценатов Боевых. Участники смогут увидеть сохранившиеся здания и узнать, как одна из точек маршрута связана с одним из важнейших социальных проектов столицы.

В настоящее время в здании бывшего Городского начального училища имени Н. И. Боева располагается ГУП "Московский социальный регистр", отвечающий за выпуск, выдачу и обслуживание карт москвича. Училище – один из благотворительных проектов купеческой семьи Боевых.

"Именно эту связь прошлого и настоящего мы и хотели показать в новом прогулочном маршруте", – рассказали в пресс-службе.

Маршрут начинается на углу Бабаевской улицы и Стромынки. Здесь располагались Дом призрения и Дом бесплатных квартир. В 1890 году Московская городская дума по просьбе Николая Боева безвозмездно передала ему участок на окраине Сокольников. Через четыре года на правой стороне современной Стромынки появился комплекс социальных учреждений: богадельня на 300 мест, церковь Николая Чудотворца и два корпуса бесплатных квартир для 130 самых бедных семей и вдов.

Продолжая прогулку по Стромынке, участники увидят здание богадельни имени купцов Боевых, которая начала принимать постояльцев 25 мая 1894 года. Здесь нуждающиеся получали кров и уход: в учреждении работали врач, фельдшер и воспитатели. На 1-й Боевской улице уцелели корпуса домов бесплатных квартир. Завершается маршрут у здания бывшего Городского начального училища имени Н. И. Боева.

18 октября с историей московского меценатства познакомились держатели карты москвича, принявшие участие в экскурсии по Сокольникам. Проводником стал российский историк, краевед и исследователь архитектуры и топонимии Москвы и Подмосковья Михаил Коробко.

Участники узнали о благотворительной деятельности купеческих семей Боевых и Бахрушиных, увидели сохранившиеся социальные учреждения и Сокольническую пожарную каланчу, построенную в 1884 году. С обходной галереи каланчи пожарные круглосуточно следили за городом, чтобы своевременно заметить возгорание и передать информацию соседним частям.

Повторить прогулку можно самостоятельно или с семьей. Маршрут доступен на портале "Узнай Москву", где собраны исторические сведения и описания городских достопримечательностей.

Ранее сообщалось, что экскурсия, посвященная работе городских служб, состоится в Москве 21 октября. Участники узнают об истории и современном устройстве Крымского и Андреевского мостов, о работе поста службы спасения на воде и о месте действий рассказа Ивана Тургенева "Муму".

