Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 09:00

Город

На портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный 25-летию карты москвича

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

На портале "Узнай Москву" появился прогулочный маршрут, подготовленный совместно с картой москвича и приуроченный к ее 25-летию. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Прогулка по Сокольникам знакомит с историей московских меценатов Боевых. Участники смогут увидеть сохранившиеся здания и узнать, как одна из точек маршрута связана с одним из важнейших социальных проектов столицы.

В настоящее время в здании бывшего Городского начального училища имени Н. И. Боева располагается ГУП "Московский социальный регистр", отвечающий за выпуск, выдачу и обслуживание карт москвича. Училище – один из благотворительных проектов купеческой семьи Боевых.

"Именно эту связь прошлого и настоящего мы и хотели показать в новом прогулочном маршруте", – рассказали в пресс-службе.

Маршрут начинается на углу Бабаевской улицы и Стромынки. Здесь располагались Дом призрения и Дом бесплатных квартир. В 1890 году Московская городская дума по просьбе Николая Боева безвозмездно передала ему участок на окраине Сокольников. Через четыре года на правой стороне современной Стромынки появился комплекс социальных учреждений: богадельня на 300 мест, церковь Николая Чудотворца и два корпуса бесплатных квартир для 130 самых бедных семей и вдов.

Продолжая прогулку по Стромынке, участники увидят здание богадельни имени купцов Боевых, которая начала принимать постояльцев 25 мая 1894 года. Здесь нуждающиеся получали кров и уход: в учреждении работали врач, фельдшер и воспитатели. На 1-й Боевской улице уцелели корпуса домов бесплатных квартир. Завершается маршрут у здания бывшего Городского начального училища имени Н. И. Боева.

18 октября с историей московского меценатства познакомились держатели карты москвича, принявшие участие в экскурсии по Сокольникам. Проводником стал российский историк, краевед и исследователь архитектуры и топонимии Москвы и Подмосковья Михаил Коробко.

Участники узнали о благотворительной деятельности купеческих семей Боевых и Бахрушиных, увидели сохранившиеся социальные учреждения и Сокольническую пожарную каланчу, построенную в 1884 году. С обходной галереи каланчи пожарные круглосуточно следили за городом, чтобы своевременно заметить возгорание и передать информацию соседним частям.

Повторить прогулку можно самостоятельно или с семьей. Маршрут доступен на портале "Узнай Москву", где собраны исторические сведения и описания городских достопримечательностей.

Ранее сообщалось, что экскурсия, посвященная работе городских служб, состоится в Москве 21 октября. Участники узнают об истории и современном устройстве Крымского и Андреевского мостов, о работе поста службы спасения на воде и о месте действий рассказа Ивана Тургенева "Муму".

Читайте также


городэксклюзив

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика