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15 октября, 17:59

Город

Экскурсия на тему работы городских служб пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Экскурсия, посвященная работе городских служб, состоится в Москве 21 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Бесплатное мероприятие "Столица с изнанки: комплекс городского хозяйства Москвы" начнется в 18:30. Экскурсовод Инесса Глинская расскажет о работе городских служб и покажет привычные места с новой стороны.

Участники экскурсии узнают об истории и современном устройстве Крымского и Андреевского мостов, о работе поста службы спасения на воде и о месте действий рассказа Ивана Тургенева "Муму".

Экскурсовод также расскажет, как специалисты следят за памятниками, где располагается самый мощный фонтан города и как устроены Пушкинская и Фрунзенская набережные.

В отдельную часть программы войдет инженерная инфраструктура Москвы. Гостям расскажут, что находится под дорожными люками, как современные технологии помогают управлять освещением и почему воздушные провода уменьшаются в мегаполисе. Кроме того, они узнают о работе специалистов по озеленению, устройстве дворов и изменениях в повседневной жизни горожан.

Для участия в экскурсии требуется предварительная регистрация на сайте. Встреча участников назначена в фойе третьего корпуса Музея Москвы по адресу Зубовский бульвар, дом 2, строение 7. Предположительное время маршрута составит два часа.

Ранее сообщалось, что с 3 на 4 ноября в Москве проведут ежегодную акцию "Ночь искусств". В столичных музеях, библиотеках, театрах, культурных центрах и на других площадках пройдет более 400 мероприятий. В этом сезоне акцию приурочат к Году единства народов России.

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