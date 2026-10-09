"Мосбилет" собрал идеи для коротких и долгих осенних прогулок по паркам столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Сервис "Мосбилет" собрал подборку маршрутов для прогулок по паркам, которые относятся к столичному департаменту культуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает портал мэра и правительства столицы.

Для недолгих прогулок на 20–40 минут подойдут парк "Красногвардейские пруды" и сад "Эрмитаж". В первом маршрут идет мимо каскада из трех прудов, детской площадки и многоярусного настила с цветниками. Во втором можно увидеть старинные фонари с монограммой мецената Якова Щукина и памятник влюбленным из 70 метров труб из нержавеющей стали.

Прогулка по музею-заповеднику "Царицыно" от парковых ворот у станции метро "Орехово" до центральных ворот займет около 40 минут. По пути встретятся Виноградные ворота, Оперный дом и Малый дворец.

За час можно обойти парк "Северное Тушино", усадьбу Кусково и парк у прудов "Радуга". В "Северном Тушине" открывается вид на Химкинское водохранилище, а у набережной стоят подводная лодка "Новосибирский комсомолец" и экраноплан "Орленок". В Кусково можно увидеть вольер с павлинами и дубы, посаженные императором Александром III. В парке "Радуга" есть велодорожка длиной около двух километров и бесплатные спортивные площадки.

Для прогулок на 1,5–2 часа подойдут Терлецкий лесопарк, лесопарк "Кусково" и Измайловский парк. В лесопарке "Кусково" с противоположного берега Большого Дворцового пруда открывается вид на усадьбу, также там есть памп-трек.

Самые длинные маршруты – по усадьбе Воронцово, ландшафтному парку "Митино" и парку "Сокольники". В Воронцове можно увидеть готические башни конца XVIII века и храм Живоначальной Троицы.

В "Митине" маршрут проходит мимо Пенягинского пруда с лебедями и усадьбы Деда Мороза. В "Сокольниках" за три часа можно обойти Фонтанную площадь, Золотой и Путяевские пруды.

Ранее сообщалось, что ряд музеев, подведомственных столичному департаменту культуры, можно посетить бесплатно в рамках Московской музейной недели. Она пройдет с 12 по 18 октября.

Чтобы попасть на музейные площадки, нужно заранее оформить электронный билет в сервисе "Мосбилет". Подойдет полная или стандартная учетная запись Mos ID. Например, 12-го числа можно посетить музей-панораму "Бородинская битва".

