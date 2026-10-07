Театр "Современник" подготовил программу к 100-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Театр "Современник" 9 октября проведет памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения актера и одного из основателей театра Евгения Евстигнеева. В программу войдут открытие мемориальной доски и мурала, а также юбилейный вечер, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мемориальную доску установят на доме 17 на Никитском бульваре, где жил артист. После этого на Чистопрудном бульваре рядом с театром откроют мурал, созданный в сотрудничестве с Нижним Новгородом – городом, где родился Евстигнеев. Над работой трудились художники арт-группы Zukсlub Сергей Овсейкин и Иван Астро. Проект реализовали совместно с объединением "Нижегородское землячество" при поддержке правительства региона.

Завершит программу юбилейный вечер. Его создатели намерены через воспоминания друзей, коллег и партнеров актера показать особенности его таланта. Со сцены прозвучат истории о Евстигнееве, которого называли гением и который спустя десятилетия остается частью истории "Современника".

Евстигнеев участвовал в создании театра в 1956 году вместе с актерами Олегом Ефремовым, Галиной Волчек, Игорем Квашой, Олегом Табаковым, Лилией Толмачевой и Виктором Сергачевым. Именно на сцене "Современника" сформировались характерные особенности его актерской манеры – знаменитые паузы, особая интонация и стремление к внутренней правде.

Широкую известность Евстигнееву принесла роль Короля в спектакле "Голый король". В дальнейшем артист сыграл десятки театральных и киноролей, создавая в каждой новый образ, который при этом оставался близким зрителю.

"Современник" открыл новый сезон 1 октября. Одной из ближайших премьерных встреч с публикой станет спектакль "Чудо святого Антония", который покажут 17 октября на основной сцене.

В основе постановки – история о необычном вмешательстве святого в жизнь семьи, уже решившей судьбу наследства после смерти пожилой родственницы. Появление Антония меняет привычный порядок вещей: для одних героев это становится спасением, для других – наказанием, а кому-то помогает иначе взглянуть на себя и окружающий мир.

Постановка выдержана в традициях европейской гротескной комедии и сопровождается музыкой и выразительными визуальными решениями. Евгений Косырев сыграет Антония, Елена Миллиоти – Вирджинию, Илья Древнов – Густава, а Максим Разуваев получил роль Ахилла.

18 октября на сцене "Современника" покажут спектакль "Двое на качелях" Волчек по пьесе Уильяма Гибсона. В центре сюжета – Джерри Райн, юрист из Небраски, переживший развод, и Гитель Моска, эксцентричная танцовщица с непростым прошлым. Два одиноких человека случайно встречаются в Нью-Йорке, после чего их отношения развиваются между надеждой и отчаянием, близостью и отчуждением. Роли исполняют Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова.

Также театр проводит обзорные экскурсии – ближайшие пройдут 10 и 17 октября. Посетителям рассказывают об истории здания на Чистых прудах, где прежде работал кинотеатр "Колизей", и культурном наследии района, а также показывают музейное пространство "Современника". Участники узнают о фильмах, которые демонстрировались в здании в разные годы, и людях, связанных с этим местом, в числе которых Сергей Эйзенштейн и Максим Горький.

В программу также входит осмотр фрагмента стены Белого города. Завершается экскурсия чаепитием в театральном буфете. Продолжительность программы составляет два часа 30 минут.

Ранее сервис "Мосбилет" выпустил подборку из четырех спектаклей Театра имени Гоголя. В нее вошли постановки "Герой нашего времени?", "Преступление и наказание", "Портрет Дориана Грея" и "Казанова. Цветаева".

В первом спектакле современный поэт переносится в XIX век и оказывается в образе Печорина, "Преступление и наказание" построено как театральное расследование, а в "Портрете Дориана Грея" главного героя играют четыре актера. Завершает подборку постановка "Казанова. Цветаева" о воображаемой встрече поэтессы Марины Цветаевой и путешественника и писателя Джакомо Казановы, в которую вошли ее пьесы "Приключение" и "Феникс", а также дневники 1918–1919 годов.