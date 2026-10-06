"Мосбилет" приглашает на спектакль "Некрасов" в Театр Терезы Дуровой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Театре Терезы Дуровой представили спектакль "Некрасов", в котором поэт предстает не как хрестоматийная фигура, а как живой человек со слабостями, ошибками и внутренними демонами. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Режиссер-постановщик Тереза Дурова отказалась от традиционного объяснения, почему Николай Некрасов – великий русский поэт. Вместо этого она предлагает зрителю сначала заинтересоваться человеком, а уже потом вернуться к его творчеству.

По словам Дуровой, Некрасов для нее – зеркало народа и культуры. Она отметила, что порой бывает неприятно смотреть на себя, когда замечаешь не самые приглядные стороны. Однако невозможно совершенствоваться, не разглядев свои недостатки.

На сцене Некрасов появляется в трех возрастах. Юного героя играет Андрей Батов, зрелого – его брат Сергей Батов, а Владимир Седлецкий воплощает образ поэта на пороге смерти. Такое решение позволяет герою посмотреть на себя со стороны и заново собрать собственную биографию.

Отдельным персонажем спектакля стал Черт в исполнении Влада Савчука. Он существует на границе реальности и воображения, выступая внутренним голосом поэта.

"Это его личные грехи. Некрасов через них заново проходит, заново переживает, для того чтобы очиститься, для того чтобы полюбить свою жизнь такой, какая она была", – пояснил Савчук.

Карточная тема в постановке не просто забавная подробность. Некрасов действительно был азартным и, по свидетельствам современников, очень удачливым игроком. Выигрыш для него становился способом поддерживать литературное дело: деньги шли в том числе на журнал "Современник", которому он посвятил значительную часть жизни.

В спектакле этот эпизод превращается в отдельную сцену, где герой рассказывает о том, как играть в карты. Дурова отметила, что попросила композитора Сергея Кондратьева написать музыку для этого монолога, а хореографа – придумать движение, не танец, а именно движение.

Кроме того, стихи Некрасова в спектакле не просто звучат со сцены – их поют. При этом театр впервые отказался от привычного живого оркестра в пользу фонограммы. Ею управляют сами актеры, поэтому она существует в одном ритме с их движением и речью.

В постановке Некрасов – одновременно игрок и благотворитель, издатель и поэт, человек, привыкший добиваться своего. Это герой, которому в последние недели жизни приходится заново пересматривать собственный путь. При этом актеры не пытаются ни оправдать, ни осудить героя, а дают зрителю возможность погрузиться в самые сложные страницы биографии поэта.

Важной частью жизни поэта была издательская деятельность. В 1846 году он вместе с Иваном Панаевым возглавил "Современник" и за годы работы превратил журнал в одну из главных литературных площадок своего времени.

В журнале публиковались Иван Тургенев, Лев Толстой, Иван Гончаров, Александр Островский, Михаил Салтыков-Щедрин и другие писатели. В спектакле герой вспоминает, каким его видели современники: их оценки, слова и суждения становятся еще одним способом взглянуть на поэта.

Постановка оставляет желание разбираться дальше: открыть прозу Некрасова, его стихи, письма, историю "Современника" и рассмотреть знакомые строки в контексте жизни их автора. Билеты на спектакль можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что сервис совместно с театром "Школа драматического искусства" организует мероприятие, приуроченное к юбилейному сезону и открытию зрительского клуба. Событие пройдет 18 октября.

В частности, посетителей ждет экскурсия по театру. Гостям расскажут, для чего под сценой скрыто 1,5 тысячи глиняных горшков с песком и зачем стены театра выкрашивали под музыку.