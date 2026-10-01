"Мосбилет" составил подборку самых интересных музыкальных мероприятий октября

Фото: театр "Геликон-опера"

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку концертов и музыкальных спектаклей, которые пройдут в Москве в октябре. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, опера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта идет в "Геликон-опере" до 4 октября. Это последняя прижизненная постановка композитора. Спектакль получил шесть номинаций фестиваля "Золотая маска".

5 октября в 20:00 в Театре музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой состоится "Вечер неаполитанских песен". Зрители увидят залитый солнцем итальянский дворик, где герои шутят, влюбляются и поют.

В Большом дворце музея-заповедника "Царицыно" 11 октября в 16:00 прозвучат камерные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Моцарта, Фридерика Шопена, Франсиса Пуленка и Джордже Энеску. Исполнят их лауреаты международных конкурсов Вера Фисейская и Анна Магергут.

В "Москонцерт Холле" 22 октября в 19:00 покажут балет "Лебединое озеро" в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова. На сцене выступят артисты Театра балета классической хореографии под руководством Элика Меликова.

24 октября в 18:00 в центре культуры и искусства "Меридиан" представят мюзикл "Остров сокровищ" по роману Роберта Льюиса Стивенсона. В главных ролях – известные актеры театра и кино, а также участники шоу "Голос. Дети".

В театре "Ромэн" 25 октября в 18:00 покажут спектакль "У нас сегодня концерт". В программе – старинные романсы "Дорогой длинной", "Две гитары", "Прости меня за все", "Взгляд твоих очей черных" и плясовые цыганские песни "Шэл мэ вэрсты", "Бричка", "Кумушка" и "Марджанджа".

30 и 31 октября в 12:00 в Московском театре оперетты пройдет мюзикл "Золушка" Андрея Семенова в обновленной версии. Постановка основана на киносценарии Евгения Шварца, по которому в 1947 году сняли фильм с Яниной Жеймо, Фаиной Раневской и Эрастом Гариным. Здесь звучит знаменитая песенка "Добрый жук".

До 15 ноября в Театре эстрады показывают музыкальный спектакль "Вальс-бостон" по мотивам песен Александра Розенбаума. Действие разворачивается в Ростове-на-Дону начала XX века.

Кроме того, все желающие 18 октября могут посетить экскурсию по театру "Школа драматического искусства". Мероприятие приурочено к 40-му, юбилейному сезону и открытию зрительского клуба. Более того, посетителей ждет спектакль "Безымянная звезда" и обсуждение постановки с ее создателями.