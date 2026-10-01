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01 октября, 13:26

Общество

Москвичей, отмечающих 100-летний юбилей, будут награждать памятными медалями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Памятную медаль "100 лет вместе с Москвой" начнут вручать жителям столицы, которые празднуют 100-летний юбилей. Об этом сообщил замруководителя департамента труда и социальной защиты Владимир Филиппов на форуме "Живи на все 100!", приуроченном ко Дню старшего поколения.

Он также рассказал о развитии проекта "Московское долголетие". За восемь лет его участниками стали свыше 750 тысяч горожан. Партнерами проекта являются около 1,5 тысячи компаний, а занятия проводят порядка 8 тысяч педагогов.

По словам Филиппова, в центрах московского долголетия горожане старшего возраста получают много свободы и могут проявить себя. Он указал на исследования Института долголетия, согласно которым для сохранения активности необходимо быть автором своей жизни.

Форум собрал порядка 700 лидеров клубов "Московского долголетия", которые сами проводят занятия и привлекают других участников.

Вечером 1 октября москвичей ждет праздничная программа "Семейный вечер долголетия" ко Дню старшего поколения. Горожане смогут принять участие в танцевальном флешмобе у главного входа ВДНХ, увидеть концерты, послушать лекции, показать свои умения в кулинарных батлах.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что Москва входит в тройку регионов, лидирующих по продолжительности жизни. В центрах "Московского долголетия" горожане старшего возраста находят новые хобби и друзей, уделяют время своему здоровью.

Программа пройдет во всех центрах долголетия. При этом участниками могут стать москвичи всех возрастов. Для них подготовили выступления артистов и экспертов.

Ранее сообщалось, что в Москве проживают порядка 1 400 граждан в возрасте 100 лет и старше. Кроме того, 432 тысячам человек более 80 лет, а 65 тысячам – 90 лет.

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем старшего поколения

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