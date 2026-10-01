Собянин: сервис "По пути" улучшил транспортное обслуживание удаленных районов

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сервис перевозок по запросу "По пути" работает в Москве уже 5 лет. Проект помог улучшить транспортную доступность удаленных от центра районов, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

За время работы с октября 2021 года сервисом воспользовались более 3 миллионов раз. В среднем в день на таких автобусах совершается около 2 тысяч поездок. На них можно доехать до социальных объектов, шести станций метро и МЦД и других важных для жителей мест.

Сервис функционирует как такси, но по тарифам и правилам городского транспорта. Воспользоваться им можно через приложение "Метро Москвы": нужно указать точки отправления и назначения, количество пассажиров и способ оплаты. При посадке необходимо отсканировать QR-код, а время окончания поездки и текущее местоположение можно отслеживать на карте.

Сначала "По пути" запустили в ТиНАО, позднее он появился на территории инновационного центра "Сколково". Этим летом стали доступны еще две остановки: "Деревня Милорадово" в районе Коммунарка и "Алхимовская улица (школа)" в Щербинке.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года парки Мосгортранса получили свыше 700 новых автобусов и электробусов. Новые транспортные средства вышли на городские и пригородные маршруты, соединяющие в том числе столицу и область.