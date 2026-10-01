ВС РФ установили контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие установили контроль над Нестерным, Рубленым и Высокой Яругой в Харьковской области. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Таких результатов удалось достичь благодаря активным наступательным действиям в кольце окружения. Его сжимают подразделения группировки войск "Север" на северо-востоке Харьковской области.

"В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенного пункта Приколотное Харьковской области. Кроме того, в результате решительных действий подразделений группировки взят под контроль населенный пункт Высокая Яруга Харьковской области", – рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне окружения на северо-востоке Харьковской области. Украинские военные укрывались в одном из зданий. Разведчики зафиксировали признаки присутствия личного состава и подготовленные огневые точки. С помощью полученных координат были произведены залпы 152-миллиметровыми снарядами.

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