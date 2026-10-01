В Эстонии вступил в силу запрет на транзит зерна из России

Фото: 123RF.com/idal1981

Запрет на транзит зерна из России и Белоруссии через территорию Эстонии вступил в силу. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Маргуса Цахкна в соцсети X.

Цахкна отметил, что предупреждал о введении запрета еще в сентябре и теперь это решение закреплено законодательно.

По его словам, Эстония совместно с Латвией и Литвой работает над тем, чтобы балтийские порты не использовались как транзитный маршрут для России.

Ранее министерство сообщения Латвии внесло в правительство проект поправок к закону об автоперевозках, предусматривающий полный запрет пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию с 2027 года.

Согласно инициативе, под запрет подпадут регулярные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, а также транзитные маршруты через территорию Латвии в эти страны. В настоящее время существует единственный регулярный автобусный маршрут, соединяющий Латвию с Россией.