"Солнце Москвы" подсветят синим ко Дню московской промышленности

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Колесо обозрения "Солнце Москвы" получит синюю подсветку ко Дню московской промышленности. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе площадки.

Этот праздник отмечается в столице 7 октября. Аттракцион будет подсвечиваться в течение месяца по вечерам, а на территории комплекса появится тематическая инсталляция, посвященная городской промышленности.

Ранее "Солнце Москвы" окрасилось в красный цвет в честь Дня города. Колесо обозрения постоянно поддерживает тематической подсветкой государственные праздники, памятные даты и важные столичные события.

Между тем Сергей Собянин сообщил, что в октябре Москва проведет месяц московской промышленности. Жители и гости города смогут посетить более 25 мероприятий, среди которых – экскурсии на ключевые предприятия и открытые лекции.

Центральным событием станет Московский инвестиционно-промышленный форум (МИПФ), где обсудят новые инвестиционные возможности, ключевые промышленные проекты и тренды развития отрасли.