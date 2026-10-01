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01 октября, 11:29

Общество

Подмосковных школьников обязали выплатить компенсацию за порно с лицом учительницы

Фото: depositphotos/YGphoto

Суд в Московской области взыскал с двух учеников одной из школ компенсацию морального вреда в пользу учительницы ОБЖ за создание порнографических кадров с ее лицом, сообщается в судебных материалах.

Инцидент произошел во время урока: один из школьников сфотографировал педагога, а затем с помощью Photoshop совместил ее лицо с порнографическим кадром обнаженной женщины. Полученное изображение разошлось среди одноклассников.

Другой ученик сфотографировал экран телефона товарища с этой картинкой и опубликовал ее в публичном городском канале в Telegram.

Учительница обратилась в правоохранительные органы, где начали проверку для установления факта публикации фото порнографического содержания. Помимо этого, она подала иски к двум ученикам о компенсации морального вреда, указав, что противоправные действия причинили ей значительные нравственные страдания, вызвали стресс и чувство унижения.

Один школьник должен будет выплатить по решению суда 20 тысяч рублей, другой – 15 тысяч рублей. В случае отсутствия у несовершеннолетних собственных средств выплаты взыщут с их родителей. Решения вступили в силу в конце июля и в середине августа.

Ранее в Новгородской области к ответственности привлекли мужчину, который в СМС оскорблял бывшую жену. Поводом послужил конфликт по поводу различных подходов к воспитанию общего ребенка. Женщина подала заявление в правоохранительные органы. После проверки в отношении мужчины возбудили административное дело по статье "Оскорбление". Ему назначен штраф в размере 8 тысяч рублей.

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