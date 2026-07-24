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В Благовещенске женщина мстила владелице салона красоты ложными интимными объявлениями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Как рассказали в инстанции, женщина откликнулась на объявление салона красоты, который искал моделей для бесплатной стрижки. Владелица заведения отказала ей в услуге из-за несоответствия концепции, после чего обиженная жительница Благовещенска решила ей отомстить.

Женщина создала в соцсетях две фальшивые страницы от имени владелицы салона. Там она размещала личные фото и номера телефонов потерпевшей, а также писала объявления с призывами к интимным отношениям.

В результате владелице заведения стали поступать непристойные сообщения от мужчин. Кроме того, осужденная также заказала пиццу на адрес салона красоты, предварительно не заплатив за нее.

В результате суд признал женщину виновной в клевете и в качестве наказания избрал ей 150 часов обязательных работ. С нее взыскали 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, также у нее изъяли телефон.

Ранее краевой суд Краснодара утвердил приговор мужчине, признанному виновным в распространении клеветы по резонансному делу об убийстве аниматоров в 2023 году.

В Сети он опубликовал посты, содержавшие ложные сведения о супруге погибшего Кирилла Чубко. В частности, подсудимый обвинял женщину в том, что она сама организовала преступление. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на один год и шесть месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.