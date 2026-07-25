Тематические цветники украсили столицу в честь Года единства народов России

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве появились тематические цветники, посвященные Году единства народов России. Общая площадь клумб превышает 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Цветник с цифрами 2026 разбили на пересечении улицы Земляной Вал и Николоямской набережной. Композиция состоит более чем из 6,5 тысячи цветков виолы.

На Варшавском шоссе создана клумба "Мы вместе". На площади 66 квадратных метров специалисты высадили петунью крупноцветную в белых, синих и красных тонах, а также серебристую цинерарию.

На Рублевском шоссе при выезде на МКАД по направлению в область разбили цветник "Единство народов". Он выполнен в виде переплетенных колец в виде сердец из 6,6 тысячи цветов виолы. В сторону центра разместили композицию с голубем и сердцем.

На площади Гагарина открыли цветник "В единстве – сила". На 48 квадратных метрах можно увидеть порядка 4,8 тысячи цветков виолы.

Ранее сообщалось, что летом в акватории 13 столичных прудов высадят свыше 97 тысяч водных растений. Посадочная площадь составит порядка 5 тысяч квадратных метров, это станет завершающим этапом реабилитации водоемов. Растения помогают формировать устойчивую экосистему и способствуют естественному очищению воды.