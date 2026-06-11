Ирисы, камыши и кувшинки украсят пруды Москвы и защитят водоемы от загрязнений

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Этим летом в акватории 13 московских прудов, которые прошли реабилитацию в прошлом году, высадят более 97 тысяч водных растений. Работы проведут специалисты ГУП "Мосводосток" на специально созданных экологических площадках – биоплато. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Посадочная площадь составит около 5 тысяч квадратных метров. Высадка водной растительности станет завершающим этапом реабилитации водоемов. Такие растения помогают формировать устойчивую экосистему, способствуют естественному очищению воды и создают благоприятные условия для обитания рыб и птиц.

Новые растения появятся на 13 прудах, где основные работы по реабилитации завершили в 2025 году. В их числе – пруд парка 50-летия Октября, второй Кунцевский, Дунькин, Верхний Люблинский и Нижний Кузьминский, Щучий и Шибаевский, Большой и Малый Воронинские, Новоясеневский пруды, а также три Ясеневских пруда.

Для каждого водоема разработают индивидуальную композицию с учетом особенностей территории и проектных решений. В биоплато высадят распространенные в средней полосе России виды растений, в том числе ирисы, сусак зонтичный, рогоз узколистный, тростник, камыш и кувшинки.

При выборе растений специалисты учли не только декоративные качества, но и их способность улучшать состояние водоемов. Водная флора помогает сдерживать рост водорослей, вызывающих цветение воды, способствует восстановлению экологического баланса и поддерживает процессы естественного самоочищения.

Посадка проводится в заранее подготовленных зонах биоплато. Растения с закрытой корневой системой размещают в верхнем слое грунта и щебня. Работы выполняют преимущественно в теплое время года, чтобы саженцы успели адаптироваться и укорениться.

В прошлом году специалисты уже высадили более 26 тысяч водных растений в 5 водоемах столицы, включая Ивановские, Ярославский, Троицкий и Соловьиный пруды. Сейчас в ведении Мосводостока находится 290 городских прудов. Предприятие занимается их содержанием, контролирует качество воды и состояние экосистем, а также проводит комплексную реабилитацию водных объектов.

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