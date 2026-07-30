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30 июля, 07:14

Экономика

Единая система учета платежных карт заработает в России с 1 сентября

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон о создании единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере.

В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы, пояснила директор по правовым вопросам сервиса "Сравни" Юлия Суворова. В том числе туда попадут ранее выпущенные карты Visa и Mastercard, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в 2027 году. Поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия карт не произойдет, они продолжат работать.

Ограничение при этом коснется только выдачи новых карт, отметил председатель правления "Национального банка сбережений" Алексей Кузьмин.

"С 1 сентября 2027 года, если у вас на руках уже 20 карт, вы не сможете открыть новую карту ни в одном банке, вам откажут", – сказал Кузьмин.

Ранее сообщалось, что карты платежных систем Visa и Mastercard фактически перестали существовать на российском рынке. Такие карты больше не несут никакой ценности для держателей, поскольку не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности этих систем.

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