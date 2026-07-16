Глава НСПК заявил о фактическом отсутствии карт Visa и Mastercard на российском рынке

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Карты платежных систем Visa и Mastercard фактически перестали существовать на российском рынке. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы "Мир") Дмитрий Дубынин в интервью "Эксперту".

По его словам, такие карты больше не несут никакой ценности для держателей, поскольку не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности этих систем.

"По сути, это пластик с логотипами международных платежных систем, которые больше не работают в России. Однако он нуждается в нашей технологической поддержке", – отметил Дубынин.

Глава НСПК пояснил, что карты физически изнашиваются, у их чипов истекают сертификаты безопасности. Это требует от оператора дополнительных решений, чтобы пластик продолжал корректно функционировать внутри страны.

Ранее в Центробанке РФ заявляли, что доля платежных систем Visa и Mastercard в российских платежных операциях опустилась ниже 17%. Таким образом, регулятор указал на то, что присутствие этих систем теряет смысл, так как их карты больше не выполняют прежний функционал, и призвал их уйти с рынка России.

Однако позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина дополнила, что регулятор не устанавливает сроки вывода соответствующих карт. По ее словам, процесс осуществляется постепенно с помощью экономических методов.