16 июля, 10:49Экономика
Глава НСПК заявил о фактическом отсутствии карт Visa и Mastercard на российском рынке
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Карты платежных систем Visa и Mastercard фактически перестали существовать на российском рынке. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы "Мир") Дмитрий Дубынин в интервью "Эксперту".
По его словам, такие карты больше не несут никакой ценности для держателей, поскольку не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности этих систем.
"По сути, это пластик с логотипами международных платежных систем, которые больше не работают в России. Однако он нуждается в нашей технологической поддержке", – отметил Дубынин.
Глава НСПК пояснил, что карты физически изнашиваются, у их чипов истекают сертификаты безопасности. Это требует от оператора дополнительных решений, чтобы пластик продолжал корректно функционировать внутри страны.
Ранее в Центробанке РФ заявляли, что доля платежных систем Visa и Mastercard в российских платежных операциях опустилась ниже 17%. Таким образом, регулятор указал на то, что присутствие этих систем теряет смысл, так как их карты больше не выполняют прежний функционал, и призвал их уйти с рынка России.
Однако позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина дополнила, что регулятор не устанавливает сроки вывода соответствующих карт. По ее словам, процесс осуществляется постепенно с помощью экономических методов.
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