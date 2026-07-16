Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июля, 10:49

Экономика

Глава НСПК заявил о фактическом отсутствии карт Visa и Mastercard на российском рынке

Фото: 123RF.com/paulpaladin

Карты платежных систем Visa и Mastercard фактически перестали существовать на российском рынке. Об этом заявил генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор системы "Мир") Дмитрий Дубынин в интервью "Эксперту".

По его словам, такие карты больше не несут никакой ценности для держателей, поскольку не работают за рубежом и не поддерживают программы лояльности этих систем.

"По сути, это пластик с логотипами международных платежных систем, которые больше не работают в России. Однако он нуждается в нашей технологической поддержке", – отметил Дубынин.

Глава НСПК пояснил, что карты физически изнашиваются, у их чипов истекают сертификаты безопасности. Это требует от оператора дополнительных решений, чтобы пластик продолжал корректно функционировать внутри страны.

Ранее в Центробанке РФ заявляли, что доля платежных систем Visa и Mastercard в российских платежных операциях опустилась ниже 17%. Таким образом, регулятор указал на то, что присутствие этих систем теряет смысл, так как их карты больше не выполняют прежний функционал, и призвал их уйти с рынка России.

Однако позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина дополнила, что регулятор не устанавливает сроки вывода соответствующих карт. По ее словам, процесс осуществляется постепенно с помощью экономических методов.

"Деньги 24": карты Visa и Mastercard выведут из обращения в России не ранее 2030 года

Читайте также


экономика

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

Вредит ли зарубежное кино россиянам?

Ученые выяснили, что западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни

Однако эксперты уверены: не все фильмы влияют на психику одинаково

Читать
закрыть

Как правильно составить рацион?

При составлении меню можно воспользоваться методом "гарвардской тарелки"

Читать
закрыть

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика