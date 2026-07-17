Первый поезд с туристами отправился из Владивостока в китайский Суйфэньхэ

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

В пятницу, 17 июля, из Владивостока в первый рейс отправился международный поезд в китайский Суйфэньхэ. Торжественная церемония запуска нового маршрута прошла в столице Приморья, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

В составе поезда – один купейный и три плацкартных вагона, которые способны вместить более 180 пассажиров. В ДВЖД уточнили, что поездки будут осуществляться по заявкам туристической компании, выступившей инициатором формирования состава.

В пресс-службе также выразили уверенность, что росту популярности направления поспособствует действующий с сентября 2025 года режим безвизового въезда в Китай.

Согласно прогнозам экспертов, взаимный турпоток между Россией и Китаем в 2026 году может составить 4–4,5 миллиона поездок. При этом это на 60% больше, чем в 2025-м году. Также рейсов между двумя странами уже становится больше – около 30–40 только первые 3–4 месяца этого года.