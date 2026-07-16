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16 июля, 13:48

Мэр Москвы

Сергей Собянин: Москва является ядром креативной экономики страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Москва стала одним из мировых лидеров по развитию креативных индустрий. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, сегодня на столицу приходится четверть всех занятых в креативной экономике России. Доля отрасли в валовом региональном продукте Москвы выросла почти вдвое – с 5,7% в 2019 году до 11%, сравнявшись по вкладу с обрабатывающей промышленностью. По этому показателю город уже опережает Шэньчжэнь и практически догнал Пекин, Лондон и Токио.

Как отметил Собянин, за шесть лет Агентство креативных индустрий реализовало более 430 проектов и поддержало свыше 22 тысячи предпринимателей.

Московский кластер видеоигр и анимации уже объединил более 60 резидентов. В первой половине года там выпустили два проекта, а до конца года планируется создать около 20.

Через акселератор "Фабрика видеоигр" разработчики создали более 150 игровых прототипов, а лучшие команды получили инвестиции для вывода своих проектов на рынок. Помимо этого, в столице действуют программы поддержки издателей, художников и дизайнеров.

С 2023 года при содействии Агентства креативных индустрий московские компании заключили около 200 экспортных контрактов с партнерами более чем из 30 стран. По линии Московского экспортного центра с 2019 года компании приняли участие в 45 международных мероприятиях, по итогам которых подписали 76 контрактов более чем в 20 странах.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что за все время работы платформы "Город идей" в Москве реализовано около 9,3 тысячи инициатив жителей. Платформа объединяет 17 сфер и 67 тем.

Горожане предлагают форматы мероприятий, места для отдыха, оборудование детских и спортивных площадок. В прошлом году большинство идей поступило в рамках тематических проектов. За почти 12 лет работы сервиса им воспользовались более 650 тысяч москвичей.

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