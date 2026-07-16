ВС РФ начали заходить в окрестности Славянска

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Подразделения группировки войск "Запад", работающие в районе Красного Лимана, добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в город. Об этом сообщил заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки с позывным Гагарин на видео Минобороны РФ.

По словам военнослужащего, основные усилия российских войск направлены на сковывание движения противника, затягивание его штурмовых подразделений и минирование дорог, чтобы затруднить отход украинских военных.

"Противник подготовил дороги в Славянске, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники", – рассказал замкомандира.

Ранее армия России установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Север" освободили село в результате активных действий.

