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05 июля, 13:48

Политика

ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Северский Донец

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российская авиация нанесла удар, в результате которого была уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 120-й бригады теробороны.

Параллельно с этим подразделения закрепления 25-й армии в Красном Лимане ДНР продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Также штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии ведут наступление в направлении Голубых озер, добавили в ведомстве.

ВСУ, в свою очередь, на всех направлениях спецоперации за сутки потеряли порядка 1 470 военнослужащих. В частности, в зоне ответственности группировки "Север" потери противника составили до 200 человек. А в зоне ответственности группировки "Запад" ВСУ лишились более 220 военных. Аналогичный уровень потерь наблюдается и в зоне Южной группировки.

Вместе с тем в зоне ответственности "Центра" ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, в зоне "Востока" – до 470 солдат. Кроме того, подразделения группировки "Днепр" ликвидировали более 60 бойцов ВСУ.

Ранее российская атаковала в Олешне Черниговской области железнодорожный состав, который перевозил грузы в интересах украинских военных. Атака была реализована с помощью ударных БПЛА "Герань-2 Сикер".

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