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05 июля, 12:11

Происшествия

Глава Грайворонского округа Белгородской области пострадал при атаке ВСУ

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Панков"

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков пострадал из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщает региональный оперштаб в мессенджере MAX.

По предварительным данным, после атаки беспилотник взорвался в селе Головчино. В результате Панков получил осколочное ранение бедра. Его госпитализировали. Состояние главы Грайворонского округа оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время Панкову оказывается вся необходимая медпомощь. Также в оперштабе сообщили, что в результате атаки был поврежден служебный автомобиль.

Ранее на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области. Глава региона Александр Хинштейн заявлял, что взрывчатка, установленная украинскими вооруженными формированиями с помощью БПЛА, сработала дистанционно.

В результате глава района Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, которое приближено к тяжелому.

У директора управления хозяйственного обслуживания Сергея Беседина, который был за рулем в момент ЧП, диагностировали непроникающее ранение живота и повреждение осколками бедра.

Начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС, которые стояли на крыльце здания во время взрыва, получили акубаротравму и слепые осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Еще двое пострадавших – 55-летний и 63-летний мужчины – будут наблюдаться амбулаторно.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о теракте. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают всех причастных к преступлению.

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