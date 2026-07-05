Полиция в Туве повторно обследует маршрут пропавших девочек

Фото: МАХ/"Следком.Тыва"

В Туве повторно обследуют маршрут, по которому могли уйти две пропавшие девочки. Об этом сообщили ТАСС в МВД по Туве.

К поискам подключились сотрудники МО МВД России "Улуг‑Хемский" из Шагонара. Специалисты намерены обследовать акваторию реки Енисей в Улуг-Хемском районе. В поисковых мероприятиях задействованы порядка 50 человек, включая 15 полицейских.

Две 13-летние девочки пропали в Кызыле в Туве вечером 1 июля. Они вышли из дома, но так и не вернулись. На берегу Енисея обнаружили телефоны и обувь детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Оказалось, что одна из двух пропавших в Туве девочек не умела плавать и никогда не ходила на реку. Также одна из камер видеонаблюдения в Кызыле зафиксировала пропавших девочек – они шли в сторону набережной и дамбы.