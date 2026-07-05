ТАСС: взрыв прозвучал в Днепропетровске на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощный взрыв прогремел в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения местных СМИ.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию. Сирены воздушной тревоги также звучат в Харьковской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях Украины.

Ранее российские военные атаковали нефтебазу "Канцеровка", расположенную вблизи Высокогорного в Запорожской области. В операции использовались беспилотники "Герань-4" и "Гербера". Удар был произведен для ослабления военно-экономического потенциала противника.

За неделю бойцы РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по связанным с ВСУ объектам. В результате атак были поражены предприятия ВПК противника, топливно-энергетическая и транспортная инфраструктуры, логистические центры и прочие объекты.