Дождь с грозой сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди с грозами сохранятся в Москве и Подмосковье до конца текущей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Уточняется, что предстоящей ночью и днем в воскресенье в столичном регионе ожидается кратковременный дождь. Местами не исключена гроза. Столбики термометров ночью покажут от 15 до 17 градусов в Москве. Днем воздух прогреется до 23 градусов.

Ранее синоптики рассказывали, что июль в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Среднемесячная температура воздуха в столице ожидается около климатической нормы, которая составляет 13,5 градуса ночью и 23,1 градуса днем.

Самый теплый период придется на 17–25 июля. Конец месяца прогнозируется даже прохладным. При этом в текущем месяце дефицит осадков может составить 20–40% от обычных 84 миллиметров.

