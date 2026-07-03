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03 июля, 09:04

Общество

Дожди и ночное похолодание до 9 градусов ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди и понижение ночной температуры ожидаются в столичном регионе в начале следующей недели. Такой прогноз дала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По прогнозам, в темное время суток в понедельник, 6 июля, столбики термометров опустятся до 11–16 градусов, а в светлое установятся на отметке в 19–24. При этом в ночь на вторник, 7-е число, температура понизится до 9–14 градусов, а днем будет варьироваться между 21 и 26.

Также синоптик добавила, что, несмотря на приход осадков, сильных ливней не предвидится.

Тем не менее москвичи успеют насладиться теплой погодой в ближайшие выходные, заверил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уточнив, однако, что и последние дни текущей недели окажутся пасмурными и дождливыми.

"В субботу (4 июля. – Прим. ред.) Центральную Россию накроет циклон", – сказал метеоролог в беседе с РИА Новости.

Он принесет сильный дождь и грозу. Всего выпадет порядка 15 литров на квадратный метр. В сумерках температура останется в диапазоне 16–19 градусов, в дневные часы – от 18 до 21, что окажется на несколько градусов ниже нормы.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление, в свою очередь, понизится до 739 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 5-го числа, дожди продолжатся, но их интенсивность будет ниже, отметил Тишковец. Утром воздух в Москве прогреется от 14 до 17 градусов, а после полудня поднимется еще выше – до 20. Барометры покажут 736 миллиметров ртутного столба.

В целом второй месяц лета в Центральной России будет умеренно теплым, без изнуряющего зноя и влажности. Среднемесячная температура воздуха в столице ожидается около климатической нормы, которая составляет 13,5 градуса ночью и 23,1 градуса днем.

Самый теплый период придется на 17–25 июля. Однако конец месяца прогнозируется прохладным.

Желтый уровень опасности из-за грозы с дождем объявлен в Московском регионе

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