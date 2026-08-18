Собянин сообщил об уничтожении уже 77 вражеских БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили атаку еще 10 вражеских БПЛА, направлявшихся на Москву в ночь на вторник, 18 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака на столичный регион началась вечером 17 августа. В общей сложности на данный момент удалось уничтожить 77 беспилотников.

В связи с этим столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево функционируют в особом режиме. Прием и выпуск рейсов выполняются только по согласованию с соответствующими органами.