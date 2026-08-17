Футболист Родри подтвердил, что он перешел в "Барселону"

Фото: ТАСС/Zuma/Marcio Machado

Обладатель "Золотого мяча" 2024 года, чемпион мира и Европы по футболу испанский полузащитник Родри перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону". Об этом он сам заявил по прилете в Испанию, а его слова на своей странице в X привел журналист Фабрицио Романо.

"Это моя мечта", – сказал Родри.

По словам футболиста, он ждет момента, когда присоединится к товарищам по новой команде. Родри подчеркнул, что пойдет вместе с "Барселоной" за Лигой чемпионов и всеми другими титулами.

Ранее Романо уже сообщал, что контракт с Родри будет рассчитан до 2030 года.

До этого полузащитник столичного ФК ЦСКА Максим Мухин покинул команду. Контракт с 24-летним спортсменом был расторгнут по взаимному соглашению сторон. Мухин сыграл за ЦСКА, куда он перешел в 2021 году из московского "Локомотива", 70 матчей, в которых оформил 3 гола и 4 голевые передачи.

