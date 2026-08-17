Диетолог Залетова: клюква и брусника предотвращают развитие гипертонии

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Клюква и брусника помогают предотвратить развитие атеросклероза и гипертонии, а также служат профилактикой инфекций мочевыводящих путей. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

Она отметила, что брусника и клюква, сезон которых начинается в подмосковных лесах, являются продуктами с высокой нутритивной плотностью. Это значит, что за счет каждой съеденной калории человек получает много необходимых биологически активных веществ.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Главная польза ягод кроется в двух механизмах. Во-первых, в них содержатся проантоцианидины и флавонолы. Эти сложные химические соединения придают ягодам терпкий, вяжущий вкус и красный цвет. Попадая в организм, они действуют как антиоксиданты, то есть защищают липиды (жиры) в крови от окисления, благодаря чему те не прилипают к стенкам сосудов.

Регулярное употребление этих ягод помогает поддерживать сосуды в здоровом, эластичном состоянии. Это считается вкладом в профилактику атеросклероза и гипертонии, добавила врач.

"Второй механизм связан с недопущением инфекций мочевыводящих путей. Содержащиеся в клюкве вещества меняют электрический заряд поверхности бактерий, в частности кишечной палочки. В результате они теряют свои "крючки", которыми цепляются за слизистую мочевого пузыря, и просто вымываются с потоком мочи", – пояснила диетолог.

Что касается брусники, то она содержит бензойную кислоту, которая в организме превращается в гиппуровую и создает неблагоприятную среду для размножения микробов, отметила эксперт.

При этом Залетова предупредила, что есть категории пациентов, которым следует быть осторожными с указанными продуктами.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Самое главное ограничение касается людей с предрасположенностью к образованию оксалатных камней в почках. Обе ягоды содержат щавелевую кислоту, которая при попадании в организм в большом количестве может спровоцировать рост скоплений. Это не значит, что горсть брусники навредит, но увлекаться литрами морса точно не стоит.

Кроме того, возможность употребления клюквы следует обсудить с лечащим врачом тем, кто принимает антикоагулянты, в частности варфарин. Есть данные, что флавоноиды ягоды могут влиять на ферменты печени, которые метаболизируют данное лекарство, потенциально усиливая его эффект и повышая риск кровотечений, предупредила Залетова.

Также аккуратнее следует быть тем, у кого есть гастрит или язвенная болезнь: большое количество кислых ягод натощак может вызвать дискомфорт, изжогу, раздражение слизистой.

"Важно учитывать, что кислоты в клюкве и бруснике достаточно агрессивны, поэтому при частом употреблении свежего сока может повышаться чувствительность зубов. Поэтому пить его лучше через соломинку и после обязательно полоскать рот водой", – посоветовала врач.

Если же нет противопоказаний, порция в размере примерно стакана свежих или замороженных ягод клюквы или брусники в день – это вклад в здоровье, заключила Залетова.

Ранее эксперт рассказала, что быстрая глубокая заморозка при минус 35–40 градусах помогает сохранить ягоды с максимальной пользой. Также их можно высушить в дегидраторе при температуре около 40 градусов, что сохранит клетчатку.

