Энн Хэтэуэй рассказала о жизни семьи перед рождением третьего ребенка

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Голливудская актриса Энн Хэтэуэй перед рождением третьего ребенка старается чаще проводить время с мужем Адамом Шульманом и двумя сыновьями. Об этом 43-летняя актриса рассказала в эфире CBS Mornings.

"Мы в восторге, мы безумно счастливы, но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы просто побыть семьей из четырех человек. Потому что все изменится для нас, но по-настоящему изменится для наших детей. И мы вместе проходим этот прекрасный период", – сказала Хэтэуэй.

Актриса отметила, что ее сыновья уже подросли: Джонатану 10 лет, Джеку почти 7. Хэтэуэй призналась, что ей приятно наслаждаться нынешним семейным укладом, поскольку все четверо долгое время были единым целым. По ее словам, рождение третьего ребенка изменит привычную жизнь семьи.

Ранее у венгерской модели Барбары Палвин и американского актера Дилана Спроуса родилась дочь. О пополнении супруги сообщили в соцсетях, опубликовав снимок из дома.