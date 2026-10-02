Книгу о спортсмене Федоре Емельяненко удалили со всех маркетплейсов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/fedoremelianenkoofficial

Книга "Легенда ММА – Федор Емельяненко" писательницы Анастасии Ивановой пропала со всех маркетплейсов, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

Представитель Емельяненко Алексей Рыбин подтвердил, что требование выполнено, однако местами еще остались краткие аннотации. Кроме того, по данному иску в суде прошла беседа, в ходе которой предварительное слушание было назначено на 30 октября.

Адвокат заявил о требовании возместить убытки и упущенную выгоду. Он пояснил, что книгу распространяли без согласия спортсмена, а изложенные в ней сведения искажают действительность. Рыбин указал, что в книге говорится, что Емельяненко в детстве якобы был "не самым умным, не самым сильным, не самым богатым".

"Якобы Иванова взяла эти сведения от учителей, друзей", – сказал Рыбин.

В суд представили документы об образовании Емельяненко и другие доказательства, которые, по словам юриста, опровергают написанное.

Ранее экс-боец смешанных единоборств подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице и издательству "АСТ". Сам Емельяненко уверен, что его биография "сильно искажена и извращена". Также он потребовал рассчитать прибыль, которую получило издательство "АСТ" от продаж книги.

