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02 октября, 17:52

Спорт

Киберспортивные турниры CyberClash по Counter-Strike 2 выйдут на международный уровень

Фото: 123RF.com/tsuguliev

Пять киберспортивных турниров CyberClash по Counter-Strike 2 выйдут на международный уровень. Об этом сообщает ТАСС.

Турниры пройдут в 2026 году, как в онлайн-, так и в офлайн-форматах, с открытыми квалификациями и по пригласительной системе. Организатором выступила Профессиональная киберспортивная лига.

В августе она провела турнир "Кибербитва: Открытый кубок" с призовым фондом 2 миллиона рублей. В четырех открытых квалификациях приняли участие более 240 команд.

Первый сезон CyberClash по Counter-Strike 2 проходит с 23 сентября по 4 октября в онлайн-формате. В числе участников – Team Spirit Academy, а также INOX Division, входящая в топ-50 европейского рейтинга Valve.

За победу и призовой фонд будут сражаться 16 приглашенных команд, за которые выступят киберспортсмены из 11 стран: Белоруссии, Бельгии, Венгрии, Дании, Казахстана, Латвии, Польши, России, Румынии, Украины и Швеции. Во втором сезоне серии примут участие 16 приглашенных команд из России, стран СНГ и Европы, между которыми разыграют 4 миллиона рублей.

LAN-финал турнира впервые пройдет не в России, а в Казахстане, участники смогут заработать очки рейтинга VRS. Соревнования начнутся 14 октября, LAN-финал пройдет 29–31 октября в Алматы.

Организаторы также анонсировали первый женский киберспортивный турнир под брендом Профессиональной киберспортивной лиги. Турнир по Counter-Strike 2 пройдет с 14 по 29 ноября, а матч по MLBB – с 24 октября по 8 ноября. Онлайн-соревнования начнутся с отборочного этапа, участие в котором смогут принять все желающие из России, стран СНГ и Европы.

Как отметила генеральный директор Профессиональной киберспортивной лиги Аиша Омарова, с самого начала CyberClash создавалась как серия, ориентированная на профессиональных игроков и команды. Сейчас со стороны зарубежных команд заметен устойчивый интерес к турнирам в РФ и странах СНГ.

В свою очередь, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит также указал на важность масштабных турниров для киберспортивной индустрии. По его словам, для российских киберспортсменов это весьма интересная возможность.

"Они могут соревноваться со своими зарубежными коллегами и к тому же зарабатывать, выигрывая призовой фонд. Компьютерный спорт – это и клубный спорт, выступая на турнирах, клубы могут предоставить свой инвентарь партнерам и спонсорам. Для зрителей это дополнительный контент, для начинающих киберспортсменов – своего рода мастер-класс и возможность поднять уровень игры. Безусловно, турнир – это еще и возможность поднять престиж нашей страны на международном рынке", – подчеркнул он.

Также стендап-комик, совладелец сети компьютерных клубов "Т-Арена" Евгений Чебатков заявил, что любой турнир объединяет людей, которые начинают вместе что-то создавать и выстраивать новые связи. По его мнению, это то, чего в мире сейчас не хватает.

Кроме того, Чебатков добавил, что образ киберспортсмена меняется. На сегодняшний день к этой категории относятся молодые и активные люди с разнообразной жизнью, а киберспорт является ее частью.

"Важно доносить этот образ, и мне хотелось бы стать тем, кто расскажет об этом своей аудитории. Я за органичное вовлечение медийных личностей в такие события: те же шоу-матчи могут дать дополнительный охват, хайлайты, а дальше передаем дорогу профессионалам", – заключил он.

Ранее российская команда Team Spirit стала победителем Esports World Cup – одного из крупнейших турниров по Counter-Strike. Россияне обыграли FUT со счетом 3:1. Для Team Spirit эта победа стала первой в истории турнира. За успех киберспортсмены получат 600 тысяч долларов призовых.

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