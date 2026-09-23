Систему питомцев-куриц ввели в Counter-Strike 2

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Компания Valve выпустила крупное обновление для Counter-Strike 2. В игру добавили систему питомцев, новый режим Rush и изменили механику выбора карт, сообщает портал Esports.ru со ссылкой на разработчиков.

Яйца с питомцами можно получить в награду за повышение еженедельного уровня, однако содержимое яйца заранее неизвестно. Игроку останется дождаться, пока из него вылупится цыпленок. По предварительной информации, на это может потребоваться около недели.

В файлах игры обнаружили каталонскую, шелковую и польскую хохлатую породы кур с 34 вариантами окраса. Также разработчики подготовили специальный корм для цыплят.

Новый режим Rush, в свою очередь, рассчитан на матчи 3 на 3. В нем команды сражаются в ускоренном формате. Отдельные изменения коснулись системы выбора карт в Premier. Теперь команды получат больше возможностей выбрать карты, на которых они хотели бы сыграть.

Кроме того, разработчики обновили настройки прицелов, внесли ряд изменений в игровой процесс, исправили ошибки на картах и добавили клановые теги.

Ранее российская команда Team Spirit стала победителем Esports World Cup – одного из крупнейших турниров по Counter-Strike. Россияне обыграли FUT со счетом 3:1. Для Team Spirit эта победа стала первой в истории турнира. За успех киберспортсмены получат 600 тысяч долларов призовых.