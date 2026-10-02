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02 октября, 16:54

Происшествия

В Белгороде заявили, что ВСУ начиняют боеприпасы вольфрамовыми шариками

Фото: 123RF.com/scaliger

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начиняют боеприпасы для ударов по Белгородской области вольфрамовыми шариками, что приводит к тяжелым травмам мирных жителей. Об этом сообщила депутат облдумы, главный врач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, характер минно-взрывных травм изменился: если раньше преобладали поражения осколками от ракетных ударов, то теперь чаще встречаются ранения вольфрамовыми шариками. Она отметила, что такое оружие специально нацелено на нанесение серьезного урона организму.

Шарики размером от двух до трех миллиметров проходят через весь организм человека, повреждая кишечник, мочеточники, мочевой пузырь и диафрагму, а в некоторых случаях могут достигать сердца. Мевша добавила, что ВСУ, видимо, совершенствуют поражающие элементы, начиняя боеприпасы, и наносят организму человека невероятный вред.

Ранее при ударе со стороны ВСУ в селе Березовка Борисовского округа Белгородской области погибла мирная жительница. Она получила тяжелые ранения в результате детонации взрывного устройства на территории домовладения.

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