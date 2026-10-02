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02 октября, 17:00

Город

Семь спортивных комплексов с бассейнами и ледовыми полями построят в Москве

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

В Москве в проектировании и строительстве находятся семь спортивных комплексов общей площадью почти 170 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые объекты появятся в Южном, Юго-Восточном, Восточном, Западном, Центральном и Новомосковском административных округах. В спорткомплексах предусмотрят бассейны, игровые и тренажерные залы, пространства для занятий единоборствами и ледовые поля. Работы финансируются за счет городского бюджета, а также возводятся при участии города.

В районе Москворечье-Сабурово уже строят двухэтажный спорткомплекс "Вышка" площадью почти 12 тысяч квадратных метров. В нем оборудуют 50-метровый бассейн с десятью дорожками, бассейн размером 25 на 25 метров с залом сухого плавания и зоной для прыжков в воду, детский бассейн, универсальный и тренажерный залы.

Еще два объекта – "Формула воды" и "Ресурс" – планируют построить в Восточном административном округе в рамках Адресной инвестиционной программы. Сейчас комплексы проектируют в районах Соколиная Гора и Восточном, их общая площадь составит около 19 тысяч квадратных метров.

В зданиях предусмотрят бассейны, универсальные спортивные залы, зоны для групповых занятий и инфраструктуру для маломобильных граждан. По словам руководителя департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, при строительстве применят современные технологии и энергоэффективные материалы.

В "Ресурсе" разместят бассейн 25 на 16 метров для оздоровительного плавания, детский бассейн и зал общей физической подготовки. Кроме того, там оборудуют буфет, а также медицинские, технические и административные помещения.

В "Формуле воды" запроектированы бассейн для прыжков в воду с вышками и трамплинами, 50-метровый бассейн для водного поло и спортивного плавания, детские бассейны и два зала сухого плавания. Также в комплексе появятся универсальный игровой и тренажерный залы.

Строительство объектов контролирует Мосгосстройнадзор. На "Вышке" инспекторы уже провели третье контрольно-надзорное мероприятие и проверили соответствие выполненных работ и использованных материалов проектной документации, сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков.

Тем временем в Зюзине продолжается строительство жилого комплекса по программе реновации. Проект предполагает возведение двух корпусов переменной этажности, разделенных на четыре секции. Всего в новостройке разместятся 406 квартир, а общая площадь жилья превысит 25 тысяч квадратных метров.

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