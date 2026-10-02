Движение транспорта ограничат в Москве 3 и 4 октября из-за полумарафона "Моя столица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу и воскресенье, 3 и 4 октября, в связи с проведением полумарафона "Моя столица" в городе будут временные ограничения транспорта, предупредила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

3 октября с 08:00 до 16:00 будет закрыто движение на участках улицы Косыгина: от проспекта Вернадского до дома 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

4-го числа ограничения затронут Ростовскую, Саввинскую, Новодевичью и Лужнецкую набережные, Бережковскую набережную в сторону Бородинского моста. Кроме того, перекроют участки улиц Косыгина и Лужники, проспектов Мичуринского и Вернадского (включая боковой проезд в сторону центра), а также:



Воробьевское шоссе;

Бородинский мост;

мост Лужники в сторону центра;

съезд с Бородинского моста на Ростовскую набережную и его боковой проезд в сторону центра;

местный проезд от дома 8, строения 1, до дома 10а, строения 7, по Лужнецкой набережной.

Водителям следует быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Вместе с тем до 31 октября одна полоса остается недоступной для движения на участке местного проезда в районе дома 18 по улице Екатерины Будановой. Это ограничение связано со строительством инженерных сетей. Помимо этого, до 31-го числа действует круглосуточное перекрытие местного проезда.

