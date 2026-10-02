Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 16:35

Транспорт

Движение транспорта ограничат в Москве 3 и 4 октября из-за полумарафона "Моя столица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу и воскресенье, 3 и 4 октября, в связи с проведением полумарафона "Моя столица" в городе будут временные ограничения транспорта, предупредила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

3 октября с 08:00 до 16:00 будет закрыто движение на участках улицы Косыгина: от проспекта Вернадского до дома 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского.

4-го числа ограничения затронут Ростовскую, Саввинскую, Новодевичью и Лужнецкую набережные, Бережковскую набережную в сторону Бородинского моста. Кроме того, перекроют участки улиц Косыгина и Лужники, проспектов Мичуринского и Вернадского (включая боковой проезд в сторону центра), а также:

  • Воробьевское шоссе;
  • Бородинский мост;
  • мост Лужники в сторону центра;
  • съезд с Бородинского моста на Ростовскую набережную и его боковой проезд в сторону центра;
  • местный проезд от дома 8, строения 1, до дома 10а, строения 7, по Лужнецкой набережной.

Водителям следует быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Вместе с тем до 31 октября одна полоса остается недоступной для движения на участке местного проезда в районе дома 18 по улице Екатерины Будановой. Это ограничение связано со строительством инженерных сетей. Помимо этого, до 31-го числа действует круглосуточное перекрытие местного проезда.

Читайте также


транспортперекрытиягород

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика