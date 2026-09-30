Врач Чернышова объяснила, как отличить "фантомную болезнь" от реальной

Случаи "фантомных болезней" участились среди россиян, утверждают СМИ. С чем связано такое явление и как отличить его от реального диагноза, разбиралась Москва 24.

Температура просто так?

Россияне массово жалуются на "фантомные болезни" на фоне повышенной тревожности, утверждает телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, к врачам все чаще приходят молодые пациенты с вполне реальными симптомами: среди них температура до 37,5 градуса, боли в разных частях тела, спазмы в желудке и дерматит. Как правило, после множества анализов специалисты не находят реальных заболеваний и отправляют таких людей к психотерапевту.

Как рассказала журналистам 23-летняя Валентина из Санкт-Петербурга, с подросткового возраста у нее беспричинно болело все тело – от ног до головы. Плюс время от времени поднималась температура, которая не спадала неделями. Последний такой эпизод растянулся на два месяца. Валентина была уверена, что подхватила ангину, но полный медицинский чекап выявил лишь небольшой дефицит витаминов.

Врач связал ее состояние с повышенной тревожностью и диагностировал психосоматическое расстройство. Через две недели после того, как девушка начала принимать выписанное успокоительное, температура пришла в норму, утверждают СМИ.

Как объяснила Москве 24 кандидат психологических наук, клинический психолог, нейропсихолог Светлана Колобова, "фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности. Все потому, что в этом состоянии человек начинает постоянно прислушиваться к своему телу.





Светлана Колобова кандидат психологических наук, клинический психолог, нейропсихолог При спазме блуждающего нерва в мозг поступают неверные сигналы, например, от кишечника. Человек замечает эти ощущения, пугается, проверяет снова – и тревога усиливается, а вместе с ней, как правило, и симптомы. Возникает замкнутый круг: ощущение вызывает страх, а страх усиливает ощущение.

При этом эксперт предупредила, что самостоятельно понять, где речь идет о психосоматике, а где – о реальной болезни, довольно сложно. Все потому, что нервная и иммунная системы постоянно взаимодействуют. Кроме того, тревога может сопровождать настоящее заболевание.



"Для профилактики важно следить за сном и оставлять время на восстановление. Также стоит регулярно двигаться в пределах своих возможностей. Критически необходимо отказаться от постоянной проверки симптомов в интернете или с помощью ИИ и довериться квалифицированному врачу. Именно он проведет нужное обследование и определит дальнейший план", – объяснила Колобова.



Однако, если страх болезни занимает большую часть дня, мешает спать и работать, эксперт посоветовала обратиться за психологической или психотерапевтической помощью. Задача специалистов – уменьшить тревогу и вернуть возможность жить без постоянного наблюдения за каждым ощущением, заключила Колобова.

"Соматоформное расстройство"

Врач-терапевт Надежда Чернышова пояснила Москве 24, что в данном случае речь идет о соматоформном расстройстве.

"Это состояние, при котором на уровне организма все в порядке, но человек реально ощущает боль, повышение температуры и другие неприятные симптомы. Он не изображает их – напротив, сам не может отличить эти ощущения от настоящих", – уточнила эксперт.

Чернышова объяснила, что отличить реальное заболевание от фантомного помогают несколько признаков. Прежде всего, это изменения в анализах и результатах исследований: любая болезнь имеет физические проявления – не только на уровне жалоб, но и при осмотре.

"Если анализы в норме, а жалобы сохраняются, после исключения всех обычных заболеваний можно говорить о соматоформном расстройстве", – рассказала она.



Еще один признак – изменчивость жалоб. При настоящем заболевании если недомогание, например, в правом боку, оно сохраняется там постоянно. При "фантомной болезни" ощущения произвольно перемещаются по телу: в какой-то момент болит правый бок, потом колет в груди, а после отдает в спину или крутит ноги, отметила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Третий признак – связь состояния со стрессом. При соматоформных расстройствах самочувствие ухудшается на фоне нервного напряжения и усталости. Чем больше человек переживает и утомляется, тем хуже себя чувствует. При обычном заболевании такой выраженной зависимости нет.

Четвертым отличием она назвала реакцию на препараты. Если у человека реальное заболевание, терапия, направленная на него, дает результат: состояние улучшается, а показатели приходят в норму. При "фантомной болезни" лечение от конкретной патологии эффекта не приносит.

"В таких случаях помогает работа с психотерапевтом, а при необходимости лекарства, действующие на тревогу. Еще одна характерная особенность – отсутствие ночных симптомов. Если человек уснул, он спит спокойно. При обычных заболеваниях жалобы нередко усиливаются в течение ночи: например, при язвенной болезни желудка", – предупредила она.

Для предотвращения подобного состояния, прежде всего, эксперт порекомендовала пройти полный чекап. Все потому, что соматоформное расстройство является диагнозом исключения: его ставят, когда все остальные варианты уже отброшены.

"Стоит вести дневник симптомов: в течение месяца следует ежедневно фиксировать, какие жалобы возникли, где именно болело или стало плохо. Также важно прописать, как проявлялось недомогание, и параллельно отмечать, что происходило в течение дня. Например, сложное задание на работе, конфликт или другая причина для тревоги", – отметила Чернышова.



Кроме того, полезно освоить дыхательные практики и упражнения йоги, направленные на снижение тревожности. При этом "фантомные болезни" не проходят за один день, и сроки тут индивидуальны. Но со временем состояние реально взять под контроль, заключила врач.

