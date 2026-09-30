30 сентября, 14:52Мэр Москвы
Собянин рассказал, как в Москве следят за работой инфраструктуры метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве регулярно проверяют корректную работу инфраструктуры метрополитена, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
По словам мэра, безопасность и комфорт пассажиров остаются главным приоритетом. За состоянием путей, тоннелей и станций следят специалисты диагностических поездов.
В арсенале метро несколько типов таких составов. В частности, поезда "Синергия-1" и "Синергия-2", созданные на базе вагонов "Номерной", проверяют геометрию рельсовой колеи, выявляют дефекты рельсов и ведут видеосъемку верхнего строения пути. Каждая линия обследуется ими в среднем 3–4 раза в месяц, рассказал градоначальник.
Состав-путеизмеритель на базе вагонов серии "Еж3" выполняет замеры рельсовой колеи, а также включает вагон-лабораторию для диагностики устройств сигнализации, централизации и блокировки. Его чаще всего используют для проверки служебно-соединительных ветвей, линий депо и новых участков при приеме в эксплуатацию.
Кроме того, в метрополитене работает самоходный многофункциональный диагностический комплекс, который проводит трехмерное сканирование пути и оценивает его общее состояние. Его особенность – дизельный двигатель, позволяющий передвигаться там, где отсутствует электропитание, например при обследовании новых участков, подчеркнул глава города.
В этом году диагностические поезда преодолели свыше 26 тысяч километров по тоннелям метро. Они проверили все 17 линий, служебно-соединительные ветви и электродепо, а также первый участок Рублево-Архангельской линии, запущенный 5 сентября.
Ранее 31 станцию Московского метрополитена внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Теперь государство будет охранять их исторический облик и ценные элементы декора, в том числе мозаики, витражи, скульптуры, лепнину и светильники.
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